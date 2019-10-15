  • Издательство «Эксмо» пожаловалось в полицию на пользователей Avito

    15 октября 2019, 11:17

    Дарья Бунякова

    На сайте объявлений Avito появились предложения по покупке электронных книг. Продавцы нарушают авторские права и выкладывают работы незаконно. В связи с этим издательство «Эксмо» подало заявления в полицию с требованием привлечь нарушителей к административной ответственности.
    Издательство «Эксмо» пожаловалось в полицию на пользователей Avito

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    Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на гендиректора Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максима Рябыко, сотрудники издательства уже написали шесть заявлений, которые находятся в столичном отделе МВД.

    По словам Рябыко, все пользователи сайта являются частными лицами, владеющими пиратскими каталогами. Они размещали объявления с предложением купить электронные версии книг «Эксмо». При этом они не получали разрешения издательства, которое владеет правами на работы.

    Подобное нарушение попадает под административную статью о «Нарушении авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав». Если вину интернет-пользователей признают, то им придется выплатить штраф в размере от 1,5 до двух тысяч рублей. Кроме того, правоохранители заберут все оборудование и электронные экземпляры книг.