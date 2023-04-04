Общество 04 апреля 2023, 09:34 Издательства решили распространять ЛГБТ-литературу через страны СНГ ЛГБТ-литературу будут выпускать и продавать через страны СНГ Unsplash

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Издательства решили распространять литературу, попадающую под запрет об ЛГБТ-пропаганде, через страны СНГ. В первую очередь речь идет о Белоруссии и Казахстане. Об этом сообщил «Коммерсант».

Производством и реализацией продукции будет заниматься компания Popcorn Books. Она уже ищет русскоязычных авторов, которые смогут в скором времени приступить к написанию книг. В издательстве пояснили, что налаживание производства в СНГ позволит продать уже отпечатанные книги и избежать убытков. Кроме того, продажа ЛГБТ-литературы на рынках других стран поможет издателям привлечь российских читателей, не нарушая законы РФ.

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Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии вступил в силу в России 5 декабря 2022 года. Под запрет попали книги, фильмы, видеоигры и простые товары с символикой ЛГБТ. Нарушителям грозит штраф до пяти миллионов рублей.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать специальную комиссию, которая займется определением наличия ЛГБТ-пропаганды или призывов к смене пола в литературе, кино, музыке, видеоиграх или бытовых товарах. По его словам, россияне могли бы приносить в такое ведомство вещи на экспертизу, а оно бы выносило свое решение.