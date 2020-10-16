Издатель рассказал о положительном влиянии пандемии на книжное дело

По ее словам, во время самоизоляции был сделан акцент на работе онлайн-сервиса. Благодаря этому удалось решить ряд проблем с продажей литературы в Сети.

«Мы наконец-то доделали наш интернет-магазин, который болтался с декабря в каком таком зачаточном состоянии. Мы изначально были детским клубом, поэтому у нас уже был наработан опыт мероприятий. Которые частично можно было перевести в онлайн-формат», — отметила Балахонова.

Помимо прочего, возникшая пауза дала время собрать оставшиеся издания, некоторые лежали без дела с 2007 года. Из них были составлены книжные сеты. Благодаря этому компании удалось выйти на большой оборот прибыли.

Основатель издательства добавила, что на вторую волну коронавируса тоже есть план. В настоящий момент Балахонова думает о запуске платных онлайн-курсов и мероприятий, которые будут связаны с созданием текстов и иллюстраций.