Издатель «Оракула» и «Тайн звезд» ушел из России

Немецкий издательский дом Bauer Media Group сменил владельцев. Компания выпускала такие журналы, как «Тайны звезд», «Зятек» и «Народный совет». Теперь издательство должно будет сменить название.

Гендиректор Bauer Media Group в России Алексей Иванов сообщил, что немецкие учредители вышли из бизнеса. Теперь издательский дом принадлежит Иванову и исполнительному директору Музе Монамсу. Предприниматели владеют 60% и 40% соответственно, пишет «Коммерсант».

Иванов не стал раскрывать сумму сделки, но уточнил, что деньги не были взяты в кредит. Издательский дом сможет работать под именем Bauer Media Group до 2021 года, но затем название должно быть изменено.

По информации Роспечати, в 2019 году Bauer Media Group был самым крупным издательским домом в России. Компания выпускала 86 изданий и продавала порядка 90 миллионов экземпляров ежегодно. Издательский дом выпускал журналы «Оракул», «Дачный сезон», «Тещин язык» и многие другие.

В апреле Bauer Media Group ушла из Новой Зеландии из-за ситуации с коронавирусом, а также закрыла бизнес в Румынии. Специалисты в издательской сфере считают, что решение компании уйти из России связано с политическими рисками и экономической ситуацией в стране.