Издатель: на российском книжном рынке комиксы заняли от 1,5 до 2%

Российская киносеть откроет магазины с комиксами Marvel и DC Подробнее

Капьев напомнил, что у каждого человека может быть свое мнение и нормально, когда они не совпадают. Что касается популярности комикса среди россиян, то книгоиздатель указал, что этот рынок растет больше, чем на 10% в год. Эти цифры превышают средние темпы роста отечественного книжного рынка.

«По объему этот рынок от 1,5 до 2% от всего рынка. Эта цифра кажется маленькой, но в действительности это лишь в два раза меньше рынка бизнес-литературы. То есть, это большая цифра 1,5-2%, это как весь рынок кулинарных книг, если по жанру», — уточнил гендиректор «Эксмо».

В заключение он напомнил о существовании рынка специализированных комикс-магазинов. Капьев заметил, что в таком масштабе больше нет каких-либо специализированных книжных магазинов.