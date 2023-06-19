Общество 19 июня 2023, 18:59 Издатель Дейнекин рассказал, что будет с бумажными книгами в ближайшей перспективе Издатель Дейнекин: процент продажи электронных книг достаточно маленький

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Несмотря на все удобство электронных книг, люди по-прежнему продолжают читать книги в бумажном варианте. Об этом ИА RuNews24.ru сообщил директор издательского дома Университета «Синергия» Константин Дейнекин.

В бумажных книгах, по его словам, есть свой шарм, запах, который ни с чем не спутаешь.

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«Доля выручки от реализации электронных книг на данный момент составляет порядка 5-7% общей выручки издательств. Поэтому мнение о том, что люди перестали читать бумажные книги, не отражает фактическую ситуацию», — добавил издатель.

Процент продажи электронных книг достаточно маленький. При этом бумажные книги все же будут вытеснены электронными, но произойдет это нескоро, заключил Дейнекин.