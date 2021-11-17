Изданию The Insider грозит блокировка из-за отсутствия маркировки иноагента
Роскомнадзор составил протокол против The Insider из-за отсутствия маркировки иноагента
Доступ к ресурсу The Insider могут заблокировать. Издание, внесенное в России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, нарушило правило маркировки.
Административный протокол против The Insider* составили в Роскомнадзоре. Материал поступил 17 ноября в Таганский районный суд Москвы, сообщила пресс-служба суда. В нем говорится о нарушении порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента.
«Протокол составлен управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу. О результатах рассмотрения будет сообщено дополнительно», — уточнили в суде.
С момента признания иноагентом The Insider получил более девяти миллионов рублей пожертвований в криптовалюте.
Сейчас в реестр СМИ-иноагентов включены 95 физических и юридических лиц.
*The Insider — организация, признанная в России иностранным агентом.