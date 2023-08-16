Общество 16 августа 2023, 14:16 Издание «Вечерняя Москва» выберет лучшее прочтение стихов о российской столице

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Редакция «ВМ» объявила конкурс на лучшее прочтение стихов «Говори, Москва!» в рамках мероприятий, посвященных столетию издания. Информацию для участников передала «Вечерняя Москва».

Любой желающий может записать на видео свое прочтение стихотворения о столице и отправить его в редакцию по электронной почте ideabox@vm.ru.

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В конкурсе разрешено участвовать и со стихами собственного сочинения. Имена победителей будут объявлены 2 сентября.