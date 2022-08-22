Издание TJournal сообщило о закрытии проекта

Интернет-издание TJournal в понедельник анонсировало скорое закрытие. Проект закончит работу 10 сентября из-за проблем с финансированием.

«Привет, читатели и пользователи TJ. У нас есть важная, но печальная новость: наш проект закрывается. Как бы нам этого ни хотелось, это не шутка и не кликбейт», — заявили в издании.

В пресс-службе TJournal отметили, что после начала спецоперации по защите Донбасса «средства для развития и поддержки TJ закончились». Сокращения сотрудников не помогли, поэтому 10 сентября станет последним рабочим днем редакции.

Роскомнадзор в марте ограничил доступ к TJournal. Решение приняли на основании требований Генпрокуратуры. Представители редакции заявили, что причиной блокировки стала публикация недостоверных данных о российской спецоперации. В середине июля доступ к сайту на территории России восстановили.

В начале февраля власти Белоруссии заблокировали сайт TJ из-за публикации экстремистских материалов. В пресс-службе Министерства информации страны отметили, что решение приняли после многочисленных запросов от СМИ.