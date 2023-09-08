Общество 08 сентября 2023, 12:36 Издание «Парламентской газеты» начнет публиковать письма жителей блокадного Ленинграда

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Издание «Парламентская газета» вместе с Музеем обороны и блокады Ленинграда создали проект «Письма из Ленинграда», в котором оживут истории жителей осажденного города.

В то время ленинградцы писали своим родным и знакомым, которые находились в эвакуации, а в ответ получали открытки от мужей, сыновей и отцов.

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В письмах будут представлены реальные истории людей, основанные на сохранившихся письмах и документах. Их будут публиковать каждую неделю с 8 сентября до 27 января на сайте газеты.