Общество 17 июля 2023, 18:38 Издание «Новая газета Европа» признали нежелательной в России Минюст признал нежелательной деятельность организации BDR Novaja Gazeta-Europe РИА «Новости»

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Созданную бывшими журналистами «Новой газеты» неправительственную организацию BDR Novaja Gazeta-Europe* внесли в реестр нежелательных. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции России.

В ведомстве заявили, что организация действует в Латвии и занимается выпуском издания «Новая газета Европа»*.

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«В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация BDR Novaja Gazeta-Europe* (Латвийская Республика)», — заявили в Минюсте.

Такое решение приняли на основании требования Генеральной прокуратуры и в соответствии с законом о воздействии на лиц, причастных к нарушениям прав и свобод россиян.

Бывшие журналисты «Новой газеты» создали свою организацию и собрали новую редакцию того, как основное издание объявило о приостановке своей работы из-за второго предупреждения со стороны Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки об иноагентстве в материалах о некоммерческих организациях. После по решению Мосгорсуда редакция лишилась официальной регистрации.

*BDR Novaja Gazeta-Europe, «Новая газета Европа» признаны в России нежелательными организациями.