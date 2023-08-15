15 августа 2023, 17:42
Издание «ФедералПресс» развеяло миф о том, что квартиру в ипотеке невозможно продать
Судя по рынку недвижимости, в последнее время осуществляется множество сделок с квартирами, которые находятся в ипотеке. Об этом написало издание «ФедералПресс» со ссылкой на риелторов.
Причиной продажи может послужить банальный переезд в другой город или другую страну. Если возникли какие-то финансовые трудности, следует сразу же сообщить об этом банку. Разговоры о том, что кредитная организация заберет недвижимость за неуплату, — не более чем миф.
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При оформлении ипотеки можно не приносить справку об официальном доходе, главное — внести 30–40% от стоимости жилья. Для покупки недвижимости будет достаточно предоставить паспорт и СНИЛС.
Недвижимость
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