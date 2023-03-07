Общество 07 марта 2023, 08:38 Избыток бытовой техники возник на российских складах из-за большого спроса на товары в 2022 году «Коммерсант»: переизбыток бытовой техники обнаружили на российских складах freepik

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Профицит бытовой техники возник у некоторых производителей бытовой техники и российских дистрибьюторов. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в компаниях.

Запасы электроники появились из-за огромного спроса на продукцию в 2022 году. Тогда же бренды из России и дистрибьюторы, которые производят технику в Китае, стали наращивать объемы закупок и ожидали закрытия каналов поставок, а также последующего за этим дефицита.

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В результате заполненность складов привела к трудностям с логистикой и падению спроса на продукты. Издание добавило, что часть заказанной еще весной и летом прошлого года техники оказалась в России только сейчас.

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Эксперты считают, что снижения цен из-за сложившейся ситуации ожидать не стоит. Скорее всего, поставщики уменьшат объем заказов, пока не продадут запасы. Представители группы «М.Видео-Эльдорадо», «Ситилинк» и директор по связям с общественностью ассоциации РАТЭК Антон Гуськов сказали, что крупные магазины электроники не чувствуют переизбытка товара.