Избранный главой омского поселка сторож отказался от должности

«Она отказалась вступить в должность, будут новые выборы. <...> Будут новая конкурсная комиссия, новые кандидаты. Думаю, выборы пройдут только после Нового года», — приводит агентство слова собеседника.

Депутат не рассказал, почему женщина не захотела управлять поселком.

Накануне Надежду Чекмареву избрали на пост главы администрации поселка Новоомский. Она заручилась поддержкой шести депутатов совета поселения. Нынешний руководитель поселка Артур Лен получил четыре голоса и был очень удивлен своему поражению на выборах. Такое решение сельсовета не меньше шокировало и саму Чекмареву.

В сентябре на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области победила уборщица Марина Удгодская. Она была техническим кандидатом.