  • Избивший женщину священник стал фигурантом нового скандала

    11 сентября 2019, 20:19

    Ольга Чеснокова

    Служитель церкви Дионисий Васецкий вновь проявил несдержанность и агрессию и оскорбил девушку. Ранее священнослужителя также обвиняли в избиении женщины. Об этом сообщило агентство Ura.ru

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    Васецкий вновь оказался в центре скандала. На этот раз он оскорбил девушку в переписке в социальной сети «ВКонтакте». Хамство служителя церкви вызвало возмущение у пользователей соцсети.

    Между тем, секретарь Магнитогорской епархии отец Лев Баклицкий заявил агентству, что Васецкий больше не является клириком церкви в Магнитогорске. Его перевели в Казанскую епархию.

    «Он [Васецкий] больше не служитель Магнитогорской епархии. По решению священного синода епископ Иннокентий переехал в Казань, за ним отправились другие священнослужители, в том числе и Васецкий. Поэтому комментарий я дать не могу, так как он уже не наш подчиненный», — заявил Баклицкий.

    Ранее РПЦ организовала проверку после того, как 58-летняя служительница Магнитогорской епархии обвинила Васецкого в избиении.