Избивший женщину священник стал фигурантом нового скандала

РПЦ начало расследование по делу избиения женщины священником Подробнее

Васецкий вновь оказался в центре скандала. На этот раз он оскорбил девушку в переписке в социальной сети «ВКонтакте». Хамство служителя церкви вызвало возмущение у пользователей соцсети.

Между тем, секретарь Магнитогорской епархии отец Лев Баклицкий заявил агентству, что Васецкий больше не является клириком церкви в Магнитогорске. Его перевели в Казанскую епархию.

«Он [Васецкий] больше не служитель Магнитогорской епархии. По решению священного синода епископ Иннокентий переехал в Казань, за ним отправились другие священнослужители, в том числе и Васецкий. Поэтому комментарий я дать не могу, так как он уже не наш подчиненный», — заявил Баклицкий.

Ранее РПЦ организовала проверку после того, как 58-летняя служительница Магнитогорской епархии обвинила Васецкого в избиении.