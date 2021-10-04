Избивший двух школьниц в Перми извинился перед девочками

Житель Перми, обматеривший и избивший двух школьниц, принес извинения девочкам и их родителям. Мужчина заявил, что обознался, приняв их за обидчиц своей дочери. Об этом сообщил Telegram-канале Shot.

Пермяк объяснил, что хотел наказать девочек, которые «нагибают» его дочь во дворе, но по ошибке напал на школьниц, которые были ни при чем. Когда он понял, что натворил, тут же побежал извиняться перед ними и их родными.

Мужчина ранее уже был судим и отсидел в тюрьме за убийство. По его словам, переусердствовал, когда оборонялся. Теперь его могут упечь за решетку еще года на три, рассказал адвокат Шота Горгадзе. Юрист отметил, что даже если не было вреда здоровью, состав преступления все равно есть. Как минимум, это нанесение побоев и хулиганство.

Мужчина избил пятиклассниц, которые учатся с его дочерью в одной школе. А ребенка, как выяснилось, обижали девочки из седьмого класса. Момент нападения на школьниц попал на видео с домофона. После того, как мать одной из них обратилась в полицию, правоохранители начали проверку.