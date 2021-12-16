Избивал и насиловал 18 лет. Приемная дочь рассказала о постоянных издевательствах многодетного отца-тирана

Мужчина на протяжении многих лет избивал и морил голодом жену и восьмерых детей. После того, как одна из его дочерей стала совершеннолетней, он сделал ее своей любовницей.

Приемная дочь мужчины рассказала, как отчим издевался над ней на протяжении 18 лет, сообщил Telegram-канал SHOT. По словам девушки, он мучил всю семью много лет.

Она рассказала, как один раз, когда к ее отчиму пришли его знакомые, он разбудил ее посреди ночи со словами «убери». Девушка отказалась, объяснив, что она спит и утром ей в школу. Тогда отчим протащил падчерицу за волосы в сени, и, по ее словам, начал пинать «как грушу». После этого он бил девушку кулаком в лицо, и душил, пока она не потеряла сознание. Очнулась девушка замершая и в истерике.

Кроме того, собеседница издания рассказала и о домогательствах со стороны отчима.

Сейчас мужчина объявлен в розыск, его местонахождение неизвестно. Против него возбуждено дело по статье «Истязание».

В социальных сетях и СМИ разошелся ролик, на котором нетрезвая жительница Казани издевалась над своей годовалой дочерью. Против матери завели уголовное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и истязание. По решению суда женщину отправили в СИЗО, а ребенка передали медикам. Пострадавшая девочка может остаться только с бабушкой. Сейчас женщина оформляет над ребенком опеку. В беседе с «360» она отметила, что не готова возвращать внучку невестке или сыну.