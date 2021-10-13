Избитый в московском метро россиянин прокомментировал шутку Хабиба

Избитый тремя уроженцами Дагестана в московском метро молодой человек высказался по поводу шутки Хабиба Нурмагомедова, которую тот разместил в Instagram. По словам Романа, он не считает ее неуместной. Об этом написала «Газета.ru».

«Видел, думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал, в любом случае, плохого в этом ничего не вижу!», — сказал Роман Ковалев.

Ранее Нурмагомедов опубликовал в соцсети фотографию Макгрегора и сделал ироничную подпись. Он сравнил потасовку своей команды с ирландцем с избиением мужчины в московском метро.

Инцидент в московском метрополитене с Романом Ковалевым произошел 4 октября. По словам потерпевшего, он вступился за девушку, к которой приставали приезжие из Дагетстана и получил за это травмы.