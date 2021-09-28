Избитый мужем пациентки-мусульманки врач из Нижневартовска потребовал компенсацию

Врач-дерматовенеролог из Нижневартовска, которого избил муж пациентки-мусульманки, потребовал компенсацию за моральный и материальный ущерб. По словам медика, у него появился тремор в руках, который теперь мешает проводить ему сложные операции. Об этом сообщил сайт kp.ru. Кроме того, у врача после нападения было зафиксировано сотрясение мозга.

Инцидент произошел накануне в одной из клиник Нижневартовска. К врачу-дерматовенерологу пришла на прием пациентка-мусульманка. Специалист попросил, чтобы она показала кожу на животе и спине для постановки соответствующего диагноза. После уговоров женщина все-таки согласилась опустить брюки и продемонстрировала область живота.

Пройдя обследование, пациентка вернулась домой и рассказала мужу о случившемся. По информации от издания, врач якобы сделал комплимент женщине по поводу ее красивой кожи. Услышав такое заявление, муж вернулся в клинику и напал с кулаками на медицинского работника. Увести агрессивного мужчину помогли очевидцы. После этого они вызвали полицию.

Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом. Примечательно, что уроженца Таджикистана, который совершил нападение, не поддержали в его диаспоре. Более того, они осудили поступок 29-летнего подозреваемого.