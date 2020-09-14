Избитый диджей mr. Basic умер в крымской больнице

«Драка произошла 8 сентября в Сакском районе. Диджей получил травмы и был доставлен в больницу, где он скончался», — цитируют инсайдера «Известия».

По данным издания, диджей вместе со своей командой арендовал дом в Евпатории. На них напали пьяные мужчины, жившие по соседству. Во время потасовки Бабин получил удар камнем по голове.

После госпитализации ему диагностировали черепно-мозговую травму и ввели в состояние искусственной комы. Однако медикам не удалось спасти музыканта. Возбуждено уголовное дело. Предполагаемые виновники пойманы.