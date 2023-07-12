12 июля 2023, 10:24
Избитую в Чечне журналистку Милашину выписали из больницы
Журналист Венедиктов: избитую в Чечне Елену Милашину выписали из больницы
Журналистку Елену Милашину выписали из больницы, рассказал ТАСС журналист Алексей Венедиктов*. Женщина попала в медучреждение после того, как на нее напали в Чечне.
«Выписали, чувствует лучше, врачебное периодическое наблюдение. Очень хотела, требовала выписать, чтобы работать», — рассказал он.
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Неизвестные избили Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне 4 июля. Пострадавших доставили в больницу Беслана, затем перевели во Владикавказ, а далее — в Москву. У журналистки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и до 14 переломов кистей рук.
Следователи возбудили уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал все необходимые поручения после случившегося.
Участники нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова могли действовать по заданию западных спецслужб для дискредитации России в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе. Случай является экстраординарным для республики, которая считается самым безопасным регионом России. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил компетентным службам установить личности нападавших.
Ранее Милашина рассказывала, что ее и адвоката затащили в овраг и начали избивать. Нападавших было — 10-15 человек. Есть предположения, что они летели с ними в одном самолете.
* Алексей Венедиктов внесен Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента.
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