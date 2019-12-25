Избитую девочку из Ингушетии выписали спустя полгода. Рошаль рассказал о ее состоянии

Маленькая Аиша из Ингушетии, которая подвергалась издевательствам со стороны своей семьи, после долгого лечения выписалась из больницы. О ее состоянии рассказал глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Сейчас она почти полгода у нас. Действительно стоял вопрос жизни и смерти. Стоял вопрос ампутации одной руки, другой руки. Обошлись минимальными потерями. Сейчас она социально адаптированная, активная», — заявил Рошаль на встрече с журналистами.

По его словам, на этом лечение Аиши в клинике не закончено. Медики также будут консультировать родных девочки и региональных медиков по вопросам протезирования, возможных операций и дальнейшей терапии.

«Самое главное — что она сегодня, хоть временно, но уходит от нас. Я думаю, что это не маленький подарок россиянам к Новому году», — заключил прославленный педиатр и хирург.

Он подчеркнул, что семья восстановлена. Теперь девочка будет жить со своей мамой и братьями в новой квартире. На выписке помимо родительницы присутствовала детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она напомнила и об идущем сейчас уголовном деле.

«Еще одна сфера нашего внимания — уголовное дело. Сейчас идут следственные действия. Уже проведен спектр экспертиз. В ближайшее время будут результаты экспертиз, которые дадут информацию для следующего развития событий», — отметила она.

Аиша попала в больницу Назрани в начале июля с многочисленными повреждениями. Медики диагностировали у нее переломы и гангрену рук. Позже девочку перевезли на лечение в Москву. Там врачи вынуждены были ампутировать часть правой руки малышки из-за развившегося некроза тканей. Девочка стала жертвой своей тети, которая ее воспитывала. Женщина систематически била племянницу. Теперь родственница арестована. Ей предъявили обвинение в умышленном причинении вреда здоровью.