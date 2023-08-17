Общество 17 августа 2023, 11:36 Избитого ветерана СВО из Забайкалья заподозрили в провокации Глава СПЧ Фадеев: избитый ветеран СВО в Забайкалье устроил провокацию РИА «Новости»

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Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что ветеран специальной военной операции Михаил Таскин, избитый в Забайкальском крае, спровоцировал обидчиков. Слова Фадеева появились в Telegram-канале пресс-службы СПЧ.

Фадеев узнал от издания Regnum, что Таскин в 2019 году в нетрезвом состоянии устроил стрельбу в центре города из-за парковочного места. Его в итоге приговорили к девяти годам тюрьмы. Мужчина отсидел два года, а потом от частной военной компании отправился на СВО. Там он пробыл два месяца и получил ранение.

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Глава СПЧ, после того как история открылась, выступил с обращением к прокурору Забайкалья. По его словам, люди думали, что избиение связано с антивоенными взглядами напавших. Для виновников случившегося требовали серьезного наказания.

«Однако впоследствии выяснилось, что потерпевший, ранее судимый за совершение тяжкого уголовного преступления, неоднократно угрожал и оскорблял жителей села Нерчинский Завод, провоцируя их на ответные действия», — сказал Фадеев.

Он добавил, что «обидчики» Таскина не против СВО. Наоборот, они поддерживают патриотические мероприятия. Глава СПЧ отметил, что данную ситуацию надо тщательно расследовать.

Об избиении инвалида, ветерана СВО стало известно в начале августа. Мужчина после нападения попал в больницу, откуда записал видеообращение.