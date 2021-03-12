Омбудсмен рассказал о расстройствах поведения у девочки, избитой в Домодедово. Семье пообещали помощь

У восьмилетней девочки из Домодедово, которую родные в трусах выгнали в подъезд, имеется расстройство поведения. С ребенком и семьей сейчас работает психолог.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала «360», что проверки продолжаются. В четверг, 11 марта, к семье приезжала комиссия по делам несовершеннолетних, ОДН, ПДН. С начала года с девочкой работает психолог. По словам детского омбудсмена, мама и бабушка не справляются с поведением девочки из-за ее особенностей.

«Семья на учете не состоит. Но у ребенка есть поведенческие врожденные особенности. И конечно это надо учитывать всем взрослым, которые находятся сейчас рядом с ребенком», — отметила Мишонова.

Мы можем только констатировать, что мать и бабушка не справляются с ребенком и с ее особенностями. Мы сейчас будем оказывать психологическую помощь семье и постараемся наладить взаимоотношения внутри семьи Ксения Мишонова омбудсмен по правам ребенка в Подмосковье.

Омбудсмен добавила, что любой ребенок в случае домашнего насилия может обратиться за помощью: рассказать об этом школьному учителю или любому знакомому взрослому.

«У нас есть телефон доверия, который работает в круглосуточном режиме. Ребенок может обратиться к нам в аппарат уполномоченного. По любому случаю и такому обращению проводятся очень серьезные и большие проверки», — добавила Ксения Мишонова.

В социальных сетях распространилось видео, на котором две женщины из Домодедово вытащили за волосы восьмилетнюю девочку в трусах на площадку. Вслед за ней на лестницу выбросили одежду и портфель, заставив ребенка одеваться в подъезде. Когда ребенок расплакался, бабушка несколько раз ее ударила по лицу, разбив нос.

Соседи не стали молчать, они обратились в подразделение по делам несовершеннолетних и школу. Выяснилось, что у девочки проблемы с учебой, она учится в классе выравнивания, где с ребенком не справляются. Соседи считают, что родные школьницы неадекватны и постоянно издеваются над ней. Бабушка девочки является старшей по дому.

Видео заинтересовалась подмосковная прокуратура. Она уже начала проверку, после которой даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.