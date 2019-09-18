Избитая в Ингушетии девочка встретилась с матерью спустя год. Видео

Ажигова приехала в Москву на прием к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой. Мать искалеченной Айши рассказала, что девочку вместе с двумя братьями насильно забрали родственники по линии ее отца.

После разговора, Ажигова и Кузнецова приехали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, чтобы мать смогла повидаться с дочерью, которую не видела год.

«Момент встречи мамы и девочки не передать словами. Когда Айша увидела маму в больнице, она очень обрадовалась, обнимала ее и не раз повторяла: „Вот она моя мама, как вы ее нашли? Она меня очень сильно любит“. Айша просила, чтобы мама больше никуда не уходила», — рассказала детский омбудсмен.

Ажигова во время беседы с Кузнецовой также рассказала, что сыновей ей спустя какое-то время вернуть удалось, а вот Айшу ей не отдавали. Женщина не знала, что происходит с ее дочерью в доме тети, так как ей не давали видеться со своим ребенком.

Семилетняя Айша попала в больницу в начале июля с серьезными травмами, а также с гангреной рук. В правой руке ребенка развился некроз. Ампутация была единственным выходом.

Следователи установили, что Айшу довела до такого состояния собственная тетя Макка Ганиева, которая с ноября 2018-го по 3 июля 2019 года постоянно избивала девочку ремнем и шлангом.

Ганиева сейчас находится по арестом. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка.