Избитая треш-стримером VJlink девушка попросила задонатить ей по 50 рублей

Девушка треш-стримера VJLink (Кирилл Зырянов), которую тот, предположительно, избил во время отдыха в Таиланде, вернулась в Россию и провела свой стрим. Пострадавшая в ходе трансляции в слезах попросила скинуть ей по 50 рублей. Об этом написал Telegram-канал «Плохие новости 18+».

Один из донатеров, который перевел 50 рублей, спросил у девушки VJLink, почему она вернулась в Россию.

«***** я вернулась, мне нужно было оставаться в Таиланде. Я дура конченая», — ответила возлюбленная стримера, рыдая.

Во время стрима в комнату кто-то вошел и спросил у блогерши, почему она плачет.

Зырянов, ранее уехавший из России в Таиланд, провел там трансляцию и в прямом эфире избил проститутку, а потом напал на работника отеля. Все это снимала его подруга, писала «Газета.ru».

Адвокат Мария Ярмуш заявила «360», что если пострадавшие от рук блогера окажутся гражданами Таиланда и выдвинут против него обвинения, то Зырянову на чужбине может грозить не только штраф с арестом, но и тюрьма. При этом в России подобные выходки сходили ему с рук, так как оказывались постановочными.