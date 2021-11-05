Избитая Меllstrоу модель извинилась за однополый поцелуй на фоне Вечного огня
Модель Ефремова публично извинилась за поцелуй с подругой на фоне Вечного огня
Всплывшее видео, где модель Алена Ефремова, которая стала известна после избиения Mellstroy, и бывшая участница шоу «Пацанки» Анна Михеева целуются на фоне Вечного огня, вызвало шум в соцсетях. В результате Ефремова решила извиниться перед подписчиками.
Провокационное видео было снято на фоне Кремлевской стены и Вечного огня.
«На данный момент ищу контакт с Аней, чтобы записать совместное обращение», — рассказала Ефремова в Instagram.
На страницу модели подписаны более 30 тысяч человек.
Несколько дней назад СК по Москве начал поиски авторов видео, на которое попал однополый поцелуй возле Могилы Неизвестного Солдата и Вечного огня у стен Кремля. Следователи проведут проверку по признакам осквернения символов воинской славы России.
Среди российских блогеров стал популярным способ привлечения внимания с помощью непристойных или провокационных фотосессий возле памятников ВОВ. Почти во всех случаях правоохранители возбуждают дела и наказывают нарушителей. Например, пару дней назад порноактрису Риту Фокс арестовали за фото с приспущенными штанами на фоне Кремля.