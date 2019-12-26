Избитая девочка из Ингушетии вернулась домой после лечения в Москве

Ребенка и ее маму в аэропорту Магаса встретили представители администрации главы Ингушетии, детский омбудсмен Зарема Чахкиева, а также представители муниципальных властей. Мать сообщила, что очень рада, что ее дочь снова с ней.

«На сегодняшний день все условия для ребенка и мамы созданы. Член Совета Федерации Белан Хамчиев оплатил им на год квартиру в Магасе, причем мы специально искали жилье, чтобы школа была рядом», — рассказала Чахкиева и добавила, что органы опеки продолжат следить за судьбой девочки. Ранее глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, что во время лечения Аиши обошлись минимальными потерями.

Семилетняя Аиша попала в больницу в начале июля с серьезными травмами и гангреной рук. В правой руке ребенка развился некроз. Ампутация была единственным выходом. Следователи установили, что родная тетя Аиши Макка Ганиева с ноября 2018-го по 3 июля 2019 года постоянно избивала девочку ремнем и шлангом и довела ребенка до такого состояния. Ганиеву арестовали. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью племянницы.