Избирком рассказал об особенностях выборов в Подмосковье
Березкин отметил, что для подготовки к сентябрьским выборам в Подмосковье было решено полностью перенять опыт голосования по поправкам к Конституции. Все методические рекомендации Роспотребнадзора будут выполняться в полном объеме.
«Каждый член комиссии будет обеспечен средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, защитными экранами, медицинскими халатами. Помещения будут проветриваться, будут установлены антистатические коврики, по которым будут проходить в том числе и наши избиратели», — рассказал Березкин.
Он добавил, что всем избирателям будут предоставлять маски и индивидуальные ручки. На входе будут стоять санитайзеры, а специалисты будут измерять температуру.
«Голосование на так называемых придомовых территориях в данном случае имеет некую особенность. <…> Мы понимаем, что выборы проходят на разных территориях, в домах проживают люди с разной регистрацией и пропиской, поэтому я не уверен, что эта форма будет так востребована именно на этих выборах», — пояснил председатель областного избиркома.
По его словам, такая форма будет использоваться как дополнительная мера для обеспечения безопасности в таких местах, как больницы и школы. По возможности там будут проводить голосование на улице, но рядом с помещением.
«В труднодоступных удаленных территориях, у нас таких немного, возможно, некоторые комиссии выедут, чтобы провести голосование одним днем, чтобы повысить явку и создать удобства для избирателей, которым достаточно тяжело будет добираться до избирательного участка», — отметил Березкин.
Он подчеркнул, что избирком попросил подмосковное Министерство образования согласовать графики проведения голосования в школах. Альтернативой может стать дистанционное проведение занятий или организация дня здоровья.
Березкин сообщил, что на выборах будут использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Это значительно ускорит подсчет голосов, поэтому уже в ночь на 14 сентября комиссия увидит результаты. Итоги выборов будут подведены на следующий день после голосования.