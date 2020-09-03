Избирком рассказал об особенностях выборов в Подмосковье

Жители Подмосковья уже начали отдавать свои голоса за депутатов советов муниципальных образований. Пока проходят только досрочные выборы, а единый день голосования — 13 сентября. Председатель избиркома Подмосковья Илья Березкин рассказал обо всех особенностях подготовки и проведения мероприятия.

Березкин отметил, что для подготовки к сентябрьским выборам в Подмосковье было решено полностью перенять опыт голосования по поправкам к Конституции. Все методические рекомендации Роспотребнадзора будут выполняться в полном объеме.

«Каждый член комиссии будет обеспечен средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, защитными экранами, медицинскими халатами. Помещения будут проветриваться, будут установлены антистатические коврики, по которым будут проходить в том числе и наши избиратели», — рассказал Березкин.

Он добавил, что всем избирателям будут предоставлять маски и индивидуальные ручки. На входе будут стоять санитайзеры, а специалисты будут измерять температуру.

«Голосование на так называемых придомовых территориях в данном случае имеет некую особенность. <…> Мы понимаем, что выборы проходят на разных территориях, в домах проживают люди с разной регистрацией и пропиской, поэтому я не уверен, что эта форма будет так востребована именно на этих выборах», — пояснил председатель областного избиркома.

По его словам, такая форма будет использоваться как дополнительная мера для обеспечения безопасности в таких местах, как больницы и школы. По возможности там будут проводить голосование на улице, но рядом с помещением.

«В труднодоступных удаленных территориях, у нас таких немного, возможно, некоторые комиссии выедут, чтобы провести голосование одним днем, чтобы повысить явку и создать удобства для избирателей, которым достаточно тяжело будет добираться до избирательного участка», — отметил Березкин.

Он подчеркнул, что избирком попросил подмосковное Министерство образования согласовать графики проведения голосования в школах. Альтернативой может стать дистанционное проведение занятий или организация дня здоровья.

Березкин сообщил, что на выборах будут использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Это значительно ускорит подсчет голосов, поэтому уже в ночь на 14 сентября комиссия увидит результаты. Итоги выборов будут подведены на следующий день после голосования.