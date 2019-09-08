Избирательные участки закрылись в Москве и Подмосковье

Избирательные участки в Москве и Подмосковье закрылись в 20:00. В Московской области выбирали депутатов в советы муниципальных образований, а в столице — депутатов Мосгордумы.

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По данным на 19:00, явка на выборах в Московской области составила 19,71%. В этом регионе проголосовали более 400 тысяч местных жителей. А в столице выбор сделали 17,2% избирателей, это показатель на 18:00.

В области прошла 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов муниципальных образований. Всего избирателям представили имена около 2,5 тысячи кандидатов.

Свыше четырех тысяч полицейских, сотрудников частных охранных предприятий, кинологов и дружинников дежурили на территории избирательных участков в Подмосковье. А за ходом голосования следили более шести тысяч наблюдателей.

В это же время в Москве выбирали 45 депутатов городского парламента. Причем в столице впервые опробовали электронное голосование. К эксперименту присоединились три округа: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Явка на онлайн-голосовании в 19:00 — 89,4%.

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Более 11 тысяч человек в Москве зарегистрировались, чтобы потом проголосовать в электронной форме. Заполнить бюллетень можно было дистанционно на компьютерах или с помощью мобильных устройств.

Единый день голосования проходит по всей России 8 сентября. Избирательные участки открывали от Сахалина до Калининграда. В течение дня на выборах наблюдатели зарегистрировали 315 нарушений, из них треть не подтвердилась.