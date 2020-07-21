Председатель ЦИК Николай Булаев заявил, что избирательная система России готова к трехдневному голосованию. По новому закону такой формат будет касаться как местных, так и думских выборов.

«ЦИК готов к реализации этих норм в тех форматах, в которых мы их апробировали», — приводит слова Булаев агентство РИА «Новости». Ранее закон о многодневном голосовании приняли в Госдуме.

По мнению председателя, трехдневное голосование удобно тем, что позволяет адаптироваться к разным ситуациям. В частности к пандемии коронавируса, которая не помешала провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля. Изменения в главный закон страны вступили в силу с 4 июля.

Булаев добавил, что ЦИК прошел через процедуру общероссийского голосования и многие форматы, стали уже «нормами федерального закона» и прописаны «очень четко и ясно». По его словам, в Госдуме «корректно среагировали», когда приняли закон. Он отметил, что социологические опросы показали насколько положительно избиратели приняли нововведения.