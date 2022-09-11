ЦИК сообщил о спокойной обстановке избирательной кампании в России | 360°

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ЦИК сообщил о спокойной обстановке избирательной кампании в России

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11 сентября 2022, 11:23

ЦИК сообщил о спокойной обстановке избирательной кампании в России

Глава ЦИК Памфилова назвала спокойной избирательную кампанию в России

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Текущая избирательная кампания в России проходит спокойно. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Ее слова процитировал ТАСС.

Памфилова отметила, что за прошедшие два дня голосования жалобы поступили только из 10 регионов. Оценку ситуации на избирательных участках она дала во время работы информационного центра ЦИК.

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«Из 70 оставшихся регионов, в которых проходят выборы, таких сообщений не поступало. Кампания продолжает идти вполне достойно, спокойно, но и конкурентно, оживленно», — сказала Памфилова.

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По ее словам, ЦИК наблюдает за ходом текущего избирательного процесса.

Ранее стало известно, что явка граждан во второй день единого голосования в Подмосковье составила 14,18%.

В рамках текущего избирательного процесса жители Московской области могут проголосовать на дополнительных выборах депутата в Московскую областную думу по Воскресенскому одномандатному округу № 2. Кроме того, в ряде городских округов Подмосковья проходят муниципальные выборы.

ЦИК РФ

Единый день голосования

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