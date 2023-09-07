Общество 07 сентября 2023, 12:55 Избирателям в новых регионах подробно расскажут о голосовании 8 сентября Член ЦИК Андреев назвал ключевой темой голосование в новых регионах РИА «Новости»

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Избирателям в новых регионах России подробно расскажут о голосовании. Такое заявление сделал член Центризбиркома РФ Павел Андреев на открытии инфоцентра ЦИК.

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в ходе единого голосования впервые будут выбирать депутатов в по российскому законодательству. Его специально скорректировали для того, чтобы выборы можно было провести даже в условиях боевых действий.

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«Завтра ключевая тема — голосование в новых регионах. Подробно все расскажем и разберем все новеллы», — отметил Андреев.

Население новых регионов будет избирать свои законодательные собрания — Народные советы ЛНР, ДНР, Херсонскую областную думу и Заксобрание Запорожской области.

Работу дистанционного электронного голосования могут проверить все технически подкованные специалисты, отметила глава ЦИК Элла Памфилова.