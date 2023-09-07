Общество 07 сентября 2023, 12:08 Избирателям с инвалидностью обеспечили условия для голосования на выборах в России Памфилова: на участках обеспечили условия для избирателей с инвалидностью РИА «Новости»

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Избиратели с инвалидностью смогут проголосовать на участках, для них обеспечили специальные условия. Об этом рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова на открытии инфоцентра ЦИК.

Глава Центральной избирательной комиссии назвала голосование людей с ограниченными возможностями очень важным аспектом. Памфилова отметила, что 93% избирательных участков находятся на первых этажах зданий.

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«Шестнадцать тысяч волонтеров будут помогать людям с ограниченными возможностями», — сказала председатель ЦИК.

На выборах запустят механизм «Мобильный избиратель». Человек с инвалидностью сможет заранее подать заявление, чтобы проголосовать на том участке, который наиболее удобен и приспособлен для этой категории.

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Избирателям с нарушением слуха помогут сурдопереводчики. Особые условия предусмотрели для слепых и слабовидящих участников голосования. Им предоставят специальные трафареты для заполнения бюллетеней и информационные материалы с крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в аудиоформате. Систему Брайля будут использовать на 50% участков.

Кроме того, в 18 регионах России проведут электронное голосование. Жители страны смогут выбрать, как проголосовать — на участке или дистанционно.