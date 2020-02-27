    27 февраля 2020, 08:28

    Избиратели Челябинска поддержали матерящегося Шнурова

    Алексей Сахаров

    Лидер группировки «Ленинград», новоиспеченный политик Сергей Шнуров заявил, что нашел своего избирателя. После его выступления в Челябинске, щедро пересыпанного матерком, аудитория политика пообещала поддержать выборы. Многие на избирательные участки пойдут впервые.

    «Судя по тому, что мне валятся в директ поздравления с тем, что они, наконец, пойдут на выборы, и это будут их первые выборы в целом, я надеюсь, что да, нашел своего избирателя. Аудитория, как я, и чуть помладше. Ну, и постарше», — рассказал Шнуров после окончания встречи с избирателями и сторонниками партии, прошедшей в Челябинске. Его слова привело РИА «Новости».

    По признанию Шнурова, он к политике относится как к искусству и творчеству. В доказательство он прочел свеженаписанные стихи на тему политики и политических конкурентов. В рифмованных строчках не обошлось без русского мата — иначе какой же это был бы Шнур.

    По словам поэта, он вряд ли станет более политкорректным, несмотря на начало политической карьеры. Новое стихотворение — тому доказательство.

    Членом петербургского отделения «Партии роста» Шнуров стал 20 февраля. Он не исключил возможности своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году.