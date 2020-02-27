Избиратели Челябинска поддержали матерящегося Шнурова

«Судя по тому, что мне валятся в директ поздравления с тем, что они, наконец, пойдут на выборы, и это будут их первые выборы в целом, я надеюсь, что да, нашел своего избирателя. Аудитория, как я, и чуть помладше. Ну, и постарше», — рассказал Шнуров после окончания встречи с избирателями и сторонниками партии, прошедшей в Челябинске. Его слова привело РИА «Новости».

По признанию Шнурова, он к политике относится как к искусству и творчеству. В доказательство он прочел свеженаписанные стихи на тему политики и политических конкурентов. В рифмованных строчках не обошлось без русского мата — иначе какой же это был бы Шнур.

По словам поэта, он вряд ли станет более политкорректным, несмотря на начало политической карьеры. Новое стихотворение — тому доказательство.

Членом петербургского отделения «Партии роста» Шнуров стал 20 февраля. Он не исключил возможности своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году.