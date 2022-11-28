Эксклюзив 28 ноября 2022, 15:13 «Избиение супруги было». Адвокат менеджера бойца Емельяненко рассказал о причинах его содержания в СИЗО Адвокат Спицын: менеджер бойца Емельяненко не насиловал свою супругу

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Менеджер бойца ММА Александра Емельяненко Азамат Бостанов, задержанный в январе по подозрению в изнасиловании и избиении сожительницы, остается в СИЗО, рассказал «360» его адвокат Денис Спицын. По его словам, мужчина действительно ударил девушку, но не насиловал ее.

Защита пытается доказать непричастность к изнасилованию

Денис Спицын сообщил, что неоднократно обращался с ходатайствами и обращениями к органами предварительного следствия. Пока правоохранители не слышали позицию защиты Бостанова.

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«Дыма без огня не бывает, огонь был — был конфликт, действительно было избиение супруги, то есть он (Бостанов — прим. ред.) нанес ей телесные повреждения. Но дальше, в ходе первоначального опроса получилось так, что Лаура (сожительница Бостанова — прим. ред.) сказала — мало того, что он ее избил, он еще и изнасиловал ее», — отметил правозащитник.

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Собеседник «360» рассказал — в ходе предъявления фактов Лаура призналась, что изнасилования не было.

«Мы провели повторную экспертизу, сами запросили ряд медицинских документов — выяснилось, что тяжкого вреда у Лауры тоже нет. Тем не менее наши доводы даже не опровергают — их просто не рассматривают», — подчеркнул Денис Спицын.

Он добавил, что три эксперта пришли к выводу — Бостанов не ломал ребра сожительнице. Эта травма может быть последствием перенесенной девушкой в подростковом возрасте операции на сердце, предположил адвокат.

Менеджера обвинили в домашнем насилии

Потерпевшая рассказала «360», что случилось в ее отношениях с Азаматом Бостановым в январе 2022 года.

«Мы достаточно долго проживали вместе с Азаматом, но на тот период отношений уже не было, я проживала в другой квартире. В тот вечер он приехал, у нас случился очень неприятный конфликт. Не буду вдаваться в детали — обычная семейная ссора, так бывает у людей, люди ругаются. Просто он имел крайне негативные последствия для меня и для него. Я оказалась в больнице с побоями», — рассказала девушка.

По ее словам, они поругались, после чего она оказалась в больнице. Тогда она дала показания и заявила, что стала жертвой домашнего насилия. Но речи об изнасиловании нет.

«Я не говорю о том, что он не виноват. Поднять руку на женщину — это ужасно, на меня никто никогда не поднимал руку, я единственный ребенок в семье, меня даже родители в воспитательных целях никогда не били. Здесь вопрос к суду — как они это квалифицируют», — подчеркнула собеседница «360» и добавила, что подозреваемый не насиловал ее.

Ссора между молодыми людьми случилась 6 января. Тогда девушка попала в больницу, а Азамата Бостанова задержали. С тех пор он находится в СИЗО.