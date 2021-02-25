Избиение детей предложили наказывать строже в России

В России предложили ужесточить наказание за избиение несовершеннолетних. Соответствующее письмо на имя главы МВД Владимира Колокольцева направил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, сообщил RT.

«Прошу оценить целесообразность вывести положения о преступлениях в отношении малолетних из статьи 111 и статьи 112 УК России в отдельную новую статью „Умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего“», — говорится в письме.

Курдесов предлагает для таких случаев установить наказания в виде лишения свободы на срок до восьми и до 12 лет соответственно.

В рамках нынешнего закона за умышленное причинение тяжкого вредa предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 10, за причинение средней тяжести здоровью — на срок до пяти лет.

Руководитель движения обратил внимание, что подобные преступления происходят систематичности и размеры наказаний не останавливают людей. Помимо этого, данное наказание касается только умышленного вредa здоровью детям, не достигшим 14 лет. При избиении детей постарше наказание более мягкое.