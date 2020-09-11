«Избежать социальных бед»: алкоголь предложили продавать только в специальных магазинах за городом

В России предложили запретить продажу алкоголя вне спецмагазинов, а их вынести за пределы города. Речь идет пока только о пяти регионах. Автор инициативы и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал «360» о преимуществах идеи для россиян.

Член Общественной палаты Султан Хамзаев отправил обращение имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Мы предлагаем в пяти регионах Дальнего Востока в пилотном режиме вывезти продажу алкоголя за территорию населенных пунктов в специализированные магазины», — рассказал Хамзаев.

По мнению собеседника, такая практика есть у некоторых европейских стран: «На наш взгляд, такого рода инициатива даст возможность выстроить дополнительный механизм по защите здоровья наших граждан от чрезмерного употребления алкоголя».

Алкоголь, к сожалению, сегодня является катализатором многих социальных бед и последствий: смертность, ДТП, травматизм, бытовые конфликты, разводы, аборты и так далее Султан Хамзаев руководитель проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты.

Общественник уверен, что такого рода инициатива «позволит дать дополнительные качественные ограничения».

Тем не менее есть вероятность, что в таком случае граждане начнут отдавать предпочтение «Боярышнику» или другим подобным «напиткам». На это Хамзаев ответил, что такого развития событий можно избежать, «если система МВД будет работать профессионально».

«У нас и без того доля контрафакта высокая. Более 50% на общем рынке», — заявил собеседник.

Если мы сузим круг продажи алкоголя, это даст нам преимущественные возможности по наведению порядка в сфере контрафактного алкоголя Султан Хамзаев.

«Всегда, когда мы говорим про систему регулирования алкоголя, мы в первую очередь должны отталкиваться от защиты наших граждан, а не от экономики. И соответственно, выстроенную систему надо будет контролировать профессионально, как это делают во всех развитых странах», — заключил глава глава «Трезвой России».