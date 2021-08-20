Родителям рассказали, как избежать поборов в школе

Некоторые родители сталкиваются с поборами в школе, но на ремонт и новую мебель средства выделяет государство. Школы не могут обязывать взрослых сдавать деньги, поэтому необходимо отстаивать свои права.

«Когда мы говорим о ремонте в школе, необходимо помнить: в России практически все учебные заведения являются государственными, и, как у любого госучреждения, у него есть согласованный бюджет, который и должен идти на нужды школы», — процитировала газета «Известия» юриста Василия Воробьева.

Эти слова подтвердили в министерстве образования Пензенской области. В ведомстве подчеркнули, что родители не обязаны сдавать деньги на нужды школы. В России дети имеют право на общедоступное и бесплатное образование. Взрослые могут материально помочь учебному заведению, но только если сами этого захотят.

«Группа граждан, родительский комитет, попечительский совет, органы самоуправления образовательной организации вправе принять решение о сборе денежных средств, но только в отношении самих себя, а не в отношении родителей учащихся школы», — отметили в министерстве.

Если в школе практикуют поборы, то стоит обратиться в прокуратуру, местные органы управления образованием и Минпросвещения.