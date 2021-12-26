«Избавиться от конкурентов». Подозреваемый объяснил мотив поджога томской «Ленты»

Мужчина, подозреваемый в поджоге отдела пиротехники в томской «Ленте» на улице Пушкина, хотел таким образом избавиться от конкурентов. Как сообщил Telegram-канал SHOT, об этом он заявил во время допроса.

Напомним, 27-летний Денис З., по версии следствия, прошел в отдел с пиротехническими изделиями в «Ленте», облил растворителем горючие изделия, поджег их и покинул помещение. С огнем начали бороться посетители магазина, позднее на место прибыли сотрудники МЧС. Возгорание было локализовало, оно не успело перекинуться на соседние отделы. В происшествии никто из посетителей и сотрудников «Ленты» не пострадал.

Жена поджигателя добавила, что в последнее время он отличался маниакальными поступками. В частности, он говорил, что его кто-то хочет убить. На следующей неделе он должен был нанести визит психиатру.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Также 21 декабря в «Ленте» на улице Елизаровых в Томске произошел пожар, общей площадью несколько тысяч квадратных метров. В поджоге заподозрили сотрудника подрядной организации. По версии следствия, он поджег горячую смесь, также в отделе пиротехники.

Томская прокуратура проведет проверку всех ТЦ города.