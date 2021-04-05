Телеведущую Крайт оскорбили на детском празднике из-за замечания

Телеведущая Елена Крайт пришла поддержать дочь на соревнованиях по танцам в Видном. Во время концерта она сделала замечание зрителю, не соблюдавшему меры безопасности. В итоге на женщину накинулся с оскорблениями не только мужчина, но и его жена.

По словам мужа телеведущей Виталия Бородина, конфликт произошел во время концерта во Дворце спорта в Видном. Крайт пришла на мероприятие поддержать свою дочь, которая выступала на сцене и участвовала в соревнованиях по танцам. Она сделала замечание мужчине, севшему на запрещенное место, на котором висело напоминание о соблюдении социальной дистанции.

Ведущая попросила зрителя пересесть. На это мужчина заявил, что уже переболел ковидом, поэтому ему все можно. В итоге Крайт попросила помощи у охраны, после чего зритель сменил место. Затем в конфликт вмешалась жена зрителя и начала оскорблять телеведущую. После завершения концерта разборки продолжились уже в фойе.

Сама Крайт подчеркнула, что не стала терпеть нарушение мер предосторожности, так как переживает за свою безопасность.

«Вот сядет такой рядом, может он и сам не знает, что у него коронавирус. Люди ведут себя безответственно и безалаберно, неуважительно по отношению к другим. Детский праздник, к сожалению, омрачен вот таким вот спецконтингентом», — заявила она.

Теперь телеведущая планирует обратиться к сотрудникам полиции и потребовать административного наказания для нарушителей правил безопасности.