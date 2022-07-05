Московский автосервис отказал в помощи добровольцам Донбасса из-за военной формы

Владелец московского автосервиса отказался помочь с машиной водителю Союза добровольцев Донбасса, заявив, что не занимается обслуживанием военных. Как рассказал «360», заместитель руководителя аппарата организации Дмитрий Джиникашвили, водитель всего лишь попросил в автосервисе гаечный ключ, чтобы самостоятельно провести всю работу, но получил резкий отказ.

«Нужно было снять третий ряд сидений с автомобиля. Наш человек был в форме со знаками отличия и просто попросил ключ, чтобы отвинтить четыре болта. На что получил ответ от владельца, что ключ вы не получите, военных я не обслуживаю», — рассказал Джиникашвили.

По его словам, водитель так растерялся, что даже не знал, что ему делать. Он позвонил в организацию, где ему посоветовали взять жалобную книгу. Но и на это ему ответили отказом и указали на дверь.

Джиникашвили подчеркнул, что на машине есть знаки отличия в виде буквы Z. Сам автомобиль служебный, на котором они выезжают в опасные районы. Поэтому все обслуживание ведут только сотрудники организации, чтобы быть уверенными, что в нужный момент машина не подведет. В случае с автосервисом речь шла только об аренде гаечного ключа.

Владелец автосервиса Антон Колганов заявил «360», что приехавший клиент вымогал бесплатное обслуживание, заявляя, что он приехал из Донбасса и угрожал передать информацию в соответствующие органы.

«У нас сегодня выходной, это первое. Мы бесплатные услуги не оказываем никому, а в выходные дни тем более. На угрозы, манипуляции и вымогательство не ведемся», — заявил Колганов. Он подчеркнул, что после отказа клиент на машине с буквами Z просто уехал.

Историю владельца автосервиса не подтвердил сам водитель Спартак. Он подчеркнул, что прибыл на ближайшую станцию техобслуживания и попросил о помощи со снятием третьего ряда сидений в машине.

«На что мне ответили нет. Я тогда попросил ключ, чтобы все сделать самостоятельно. Мне сказали, что так как я в военной форме, военный человек, оказывать услугу мне никто не будет», — заявил Спартак.

Молодой человек добавил, что никакого хамства с его стороны не было, а когда он уезжал, то сотрудники снимали его на телефон. Спартак подчеркнул, что искренне не понимает поведения владельца автосервиса.