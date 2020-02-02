Во Внуково объяснили задержку самолета из-за Собчак

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта «Внуково» — именно оттуда вылетел этот самолет. На официальном сайте воздушной гавани сказано, что подготовка к рейсу проходила в соответствии с запланированным расписанием. Самолет уже прошел противообледенительную обработку и начал руление на взлетную полосу, когда одна из пассажирок заявила, что отказывается лететь.

«Им оказалась известный блогер. В своем Telegram-канале она сообщила, что находится в самолете, но не может вылететь, поскольку на полтора часа якобы „закрыли“ небо. Она написала, что попросила дать ей сойти с борта, поскольку она „в возмущении“. Представители экипажа просили пассажиров оставаться пристегнутыми, но блогер заявила, что не собирается этого делать», — пояснили во Внуково.

В результате самолет вернули на место стоянки и подали трап. Пассажирку, которая отказалась лететь, встретили сотрудники транспортной полиции — они составили протокол об административном правонарушении, после чего блогер покинула судно.

Аэропорт подчеркнул, что в это время все 133 пассажира, которые находились на борту судна, были вынуждены ждать и не могли отправится в пункт назначения. До этого сотрудники экипажа пытались объяснить блогеру, что ее поведение лишь задержит рейс еще сильнее, но она отказалась слушать.

«Из-за поведения одного человека все остальные пассажиры вынуждены были потерять время и отправиться в пункт назначения значительно позже», — заключили в ведомстве.