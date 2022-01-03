Из-за снегопада в Сочи закрыли горнолыжные трассы. Видео

Сход оползня был зафиксирован в Сочи. Также ранее было объявлено о штормовом предупреждении на некоторых курортах Сочи, отдельные горнолыжные трассы были закрыты. Об этом уведомило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Часть сошедшего грунта перекрыла дорогу. Как сообщила «Москва24», завалы удалось разобрать, движение восстановлено.

«На контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю просадка грунта и сход оползня в муниципальном образовании город Сочи, прохождение комплекса неблагоприятных метеорологических явлений на территории Краснодарского края», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на мэрию Сочи, продолжающийся снегопад в горной части города вынудил принять решение о закрытии нескольких трасс на горных курортах. Из-за этого на некоторых подъемниках образовалось большие очереди.

«Некоторые трассы накануне и сегодня были временно закрыты для катания. Силами горнолыжных курортов их расчищают и поэтапно запускают. Регулируются очереди на подъемниках, выставлены дополнительные волонтеры», — гласит заявление администрации города.

Также продолжается действие штормового предупреждения, объявленного второго января.

«Со второй половины ночи и до конца суток 4 января 2022 года в горной зоне Сочи ожидается очень сильный снег», — говорится в сообщении Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.