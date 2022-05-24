Из-за санкций производители сока будут выпускать продукцию в белой упаковке

Соки и детское питание «Сады Придонья» будут временно выходить в упаковке с новым минималистичным дизайном. Мера была вынужденная — из-за санкций у производителя возникли трудности с оформлением упаковки.

«Из-за санкций возникли серьезные проблемы с поставками в нашу страну сырья и необходимых материалов, в том числе некоторых видов картона, специальных лаков и красок», — пояснили в пресс-службе компании.

Источник фото: телеканал «360»

Представители производителя отметили, что использование меньшего количества красок для дизайна упаковки позволит обеспечивать бесперебойные поставки продукции в магазины. При этом в пресс-службе подчеркнули, что на вкусе продуктов внутри обеленных пакетов это никак не скажется.

Новую лимитированную санкционную коллекцию покупатели смогут увидеть на полках уже совсем скоро.

«Сады Придонья» на сегодняшний день является ведущим предприятием агропромышленного комплекса. Компания специализируется на выращивании и переработке овощей и фруктов, производит соки и детское питание, а также альтернативные молочные продукты.