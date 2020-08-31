Свидетель по делу Ефремова заявил, что лично вывел актера из-за руля

Актер Михаил Ефремов в момент ДТП был за рулем джипа, кроме него в машине никого не было. С таким заявлением на заседании в Пресненском суде выступил свидетель Илья Бабиков.

«Я находился в момент аварии на Садовом кольце, был там с другом. Подбежал к черному джипу, я проверил другие двери на предмет пострадавших, их там не было, был один водитель», — рассказал Бабиков. Его слова приводит РИА «Новости».

На вопрос прокурора, находится ли водитель, о котором идет речь, в зале суда, свидетель ответил утвердительно, и узнал в нем Ефремова.

По словам свидетеля, сначала он в Instagram написал адвокату потерпевших Александру Добровинскому, поскольку именно он искал «парня в белой футболке». В итоге свидетель решил обратиться в Следственный комитет на Живописной улице. По словам Бабикова, он работает реаниматологом в 52-й городской больнице Москвы.

В день ДТП он гулял вместе с другом. Непосредственно в момент аварии они находились на другой стороне Смоленской площади. Как отметил Бабиков, сначала он подошел со стороны пассажира, а друг — со стороны водителя. По словам свидетеля, в авто находился только Ефремов, Бабиков помог ему выбраться из машины и отвел на обочину к клумбе.

Через некоторое время он увидел передачу, в которой адвокат Добровинский заявил о поиске молодого человека в белой футболке. Созвонившись, Добровинский сказал, что надо дать показания в суде. Бабиков 10 августа обратился в следственное управление. Он написал заявление, в котором изложил то, что видел. В суд в понедельник Бабиков пришел, так как ему позвонил следователь.