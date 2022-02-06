Россиянка подала в суд на сайт эскортниц после отказа в регистрации из-за роста

Невозможность зарегистрироваться на сайте эскортниц возмутила жительницу Москвы с синдромом карликовости. Как сообщил Telegram-канал Mash, девушка не смогла заполнить анкету из-за того, что шкала параметров роста начинается от 140 сантиметров, а рост потенциальной эскортницы всего 136.

В беседе с журналистами девушка объяснила, что эскорт в ее случае не подразумевает интима, а только сопровождение мужчин на различные мероприятия. Она пояснила, что клиенты часто просят о предоставлении спутниц с необычной внешностью, поэтому она решила попробовать предложить свои услуги. Но зарегистрироваться на сайте она не смогла из-за анкеты.

Девушка отметила, что когда она связалась с технической поддержкой сайта, ей ответили, что она не подходит по параметрам. Возмущенная таким решением она решила подать в суд, так как равные права распространяются на всех.