Из-за парада перекроют улицы в центре и на северо-западе Москвы

Из-за запланированного на 24 июня парада Победы в Москве ограничат движение. Согласно сообщению Центра организации дорожного движения столицы (ЦОДД), некоторые улицы в центре и на северо-западе столицы будут заблокированы.

Ограничения начнут действовать с 5:30, часть из них снимут 8:00, некоторые продлятся до конца всех мероприятий.

«Схема примерно та же, что и на репетиции: Мневники, часть Садового кольца, Тверская, Моховая, много улиц вокруг Красной площади», — отметили в центре.

ЦОДД

Также до 13:00 24 июня нельзя будет парковаться на улицах Красная Пресня, Садовой-Кудринской, на Болотной площади, Москворецкой набережной.

Парад был перенесен из-за ограничительных мер, которые не позволили его провести 9 мая. На празднование 24 июня приедут лидеры 10 стран.