Из-за масштабного пожара в СНТ в Курганской области эвакуировали 500 человек

Экстренные службы эвакуировали 500 человек из населенного пункта Моревское и СНТ «Малиновка» в Курганской области из-за пожара. Об этом ТАСС сообщили в областном МЧС.

Пламя охватило 56 построек, общая площадь возгорания составляет больше тысячи квадратных метров в Моревском и больше пяти тысяч — в «Малиновке».

На место инцидента отправились около 100 спасателей и 35 единиц спецтехники, в том числе инженерная машина разграждения Уральского учебно-спасательного центра МЧС и пожарный поезд.

Губернатор области Вадим Шумков в Telegram-канале сообщил, что распространение огня идет с высокой скоростью и грозит переброситься с дачных кооперативов на постоянные поселения.

«Будем предпринимать все, что в наших силах, для эвакуации, тушения и предотвращения», — сообщил он.

Экстренные службы также открыли горячие линии и мобильные приемные для проживающих в Моревском и «Малиновке».