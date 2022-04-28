Из-за масштабного пожара в СНТ в Курганской области эвакуировали 500 человек
МЧС: 500 человек эвакуированы из деревни Моревское в Курганской области из-за пожара
Экстренные службы эвакуировали 500 человек из населенного пункта Моревское и СНТ «Малиновка» в Курганской области из-за пожара. Об этом ТАСС сообщили в областном МЧС.
Пламя охватило 56 построек, общая площадь возгорания составляет больше тысячи квадратных метров в Моревском и больше пяти тысяч — в «Малиновке».
На место инцидента отправились около 100 спасателей и 35 единиц спецтехники, в том числе инженерная машина разграждения Уральского учебно-спасательного центра МЧС и пожарный поезд.
Губернатор области Вадим Шумков в Telegram-канале сообщил, что распространение огня идет с высокой скоростью и грозит переброситься с дачных кооперативов на постоянные поселения.
«Будем предпринимать все, что в наших силах, для эвакуации, тушения и предотвращения», — сообщил он.
Экстренные службы также открыли горячие линии и мобильные приемные для проживающих в Моревском и «Малиновке».