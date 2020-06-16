Из-за коронавируса 13 городов в России отменили парады и шествия на 24 июня

Праздничные шествия и парады 24 июня отменили в 13 российских городах. Региональные власти сами приняли это решение из-за эпидемической ситуации.

Об отмене мероприятий в честь 75-летия Победы, запланированных на 24 июня, объявили в Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Пскове, Саранске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Белгороде, Перми, Пензе, Петропавловске-Камчатском и Якутске. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что парады Победы пройдут в девяти городах-героях и еще в 19 городах, где находятся штабы военных округов, флотов и объединений ВС. В остальных регионах организуют торжественные шествия с территориальными гарнизонами.

Парад в честь 75-летия Победы должен был традиционно пройти 9 мая, но из-за эпидемии коронавируса президент Владимир Путин сначала перенес его на неопределенный срок, а потом объявил, что мероприятия состоятся 24 июня.

По словам официального представителя президента Дмитрия Пескова, в Кремле с пониманием относятся к отменам парада из-за эпидемической ситуации. Пресс-секретарь также рекомендовал россиянам не ходить на парад, а смотреть его по телевизору. Об этом же просил и мэр Москвы Сергей Собянин.